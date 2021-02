Il silenzio degli innocenti, la location del film su Hannibal diventa un'attrazione

Ci sono film che entrano nel cuore delle persone in maniera così radicata che la possibilità di visitarne le location alle volte si rivela un sogno, non sempre realizzabile. Gli amanti di Il silenzio degli innocenti ora potranno ovviare a questa mancanza perché la casa di Buffalo Bill, una delle location più iconiche, sarà visitabile.

Situata al civico 8 di Circle Street a Perryopolis, in Pennsylvania, la casa vittoriana a tre piani della principessa Anna offrirà opportunità esclusive, dai pernottamenti, alle riprese in loco, agli eventi speciali, ai tour dettagliati, prenotazioni di matrimoni e molto altro ancora.

L'idea di visitare luoghi a tema horror è qualcosa che continua a crescere in termini di popolarità da diverso tempo e il nuovo proprietario, Chris Rowan, la condivide con entusiasmo:"Dopo mesi di duro e duro lavoro per imparare come aprire e costruire correttamente un'attività da zero, sono orgoglioso di dire che la Buffalo Bill's House è aperta alle vittime (intendo al pubblico!). In qualità di avido fan di Il silenzio degli innocenti e di Buffalo Bill e con la mia conoscenza del settore ho grandi progetti per trasformarlo in una meta cinematografica completa, con possibilità di soggiorno e di tour della residenza per tutti i fan. Ho anche un'idea che include un il pozzo e il laboratorio di Buffalo Bill ricreati e costruiti sul posto come set permanenti, così i fan possono avere le opportunità fotografiche più uniche durante la loro visita, con ricordi che dureranno per tutta la vita!".



Il silenzio degli innocenti vede impegnata l'agente Clarice Sterling (Jodie Foster) in una pericolosa missione che la mette di fronte all'ex psichiatra cannibale Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), che ha mangiato i suoi pazienti.



Michelle Pfeiffer ha svelato perché rifiutò Il silenzio degli innocenti mentre Anthony Hopkins ha confessato di aver pensato che si trattasse di roba per bambini.