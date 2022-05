Silent Night: primo sguardo a Joel Kinnaman nel nuovo action di John Woo!

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del remake di The Killer, arriva online un primo sguardo a Joel Kinnaman in Silent Night, attesissimo nuovo film diretto da John Woo, al suo ritorno a Hollywood dopo quasi vent'anni.

Nella foto, che potete trovare in calce all'articolo, si vede la star di The Suicide Squad alla guida di un'auto: Joel Kinnaman impugna un'arma, illuminato da una luce al neon blu elettrica, e qualcosa ci dice che qualcuno fuori campo sta per vedersela molto brutta. Ricordiamo che il film vedrà il personaggio di Kinnaman, chiamato Godlock, mettersi in viaggio per vendicare la morte di suo figlio dopo che questi è rimasto ucciso nel fuoco incrociato di una sparatoria fra gang scatenatasi nel giorno della vigilia di Natale.

Nel film ci sarà anche Kid Cudi, che secondo i report dovrebbe interpretare un detective chiamato Dennis Vassel. La particolarità di Silent Night è che il film sarà completamente senza dialoghi, e come anticipato dal titolo seguirà il protagonista in una 'silenziosa notte' vendicativa.

John Woo, regista dallo stile massimalista che ha segnato le generazioni successive del cinema action, ha girato ad Hollywood alcuni cult come Face/Off e Mission: Impossible 2, prima del fiasco al box office nel 2003 con Paycheck. Da allora, l'autore ha lavorato esclusivamente a Hong Kong, col suo ultimo film, Manhunt, arrivato nel 2017.

