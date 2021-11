Silent Night, Keira Knightley si prepara ad un Natale da urlo nel primo trailer del film

Andati sono ormai i tempi di Love Actually: Keira Kinghtley passerà un Natale decisamente diverso quest'anno in Silent Night, e la vera sfida sarà arrivarci alla fine delle festività.

Pensavate che dopo il passato Natale in lockdown non ci fosse un modo più triste di festeggiarlo? Aspettate di vedere il trailer di Silent Night.

Il nuovo film con protagonista Keira Knightley, che guida un cast di tutto rispetto composto tra gli altri da da Matthew Goode, Roman Griffin Davis, Kirby Howell-Baptiste, Annabelle Wallis, Rufus Jones, Sope Dirisu e la figlia di Johnny Depp Lily Rose, ci presenta un'ambientazione rustica e confortevole per un Natale... Da fine del mondo. Letteralmente.

Non fatevi ingannare dai festoni e gli arredi, e prestate attenzione al sangue sulle carote, alle peculiari conversazioni e al black humor di cui sembra essere pieno la pellicola (il brindisi a suon di "Possiamo riposare in pace" dovrebbe già essere un indizio di ciò che ci possiamo aspettare dal film), perché l'apocalisse è alle porte, e non sembra avere la stessa idea del termine "festeggiamenti" solitamente condivisa dalle persone.

Diretto da Camille Griffin (la madre del giovane Roman) e prodotto dal regista di Kingsman Matthew Vaughn, Silent Night arriverà questo dicembre sugli schermi d'oltreoceano e su AMC+.