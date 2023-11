Silent Night, John Woo celebra il suo ritorno: 'So ancora quello che faccio'

Chiunque sia appassionato del cinema d'azione non può non aver visto almeno una volta un film del celebre regista John Woo. The Killer, Face/Off, Hard Boiled sono solo alcuni dei titoli che più di altri rappresentano la poetica di un autore che ha fatto dell'uso pirotecnico della violenza uno dei suoi marchi di fabbrica.

Ebbene l'attesa è finalmente terminata, qui infatti potete leggere la nostra recensione di Silent Night, il nuovo lavoro di John Woo, che stavolta ha puntato verso qualcosa di decisamente diverso dal solito.

Infatti molti dei più affezionati fan del cineasta si accorgeranno subito che c'è qualcosa di assolutamente insolito in questo lungometraggio, si tratta di una scelta ben precisa. Stiamo parlando della moderazione estrema presente nel progetto.

Si tratta del primo film del regista senza dialoghi, in cui il carattere istrionico di Woo viene volontariamente meno in favore di qualcosa che non ha l'azione e la violenza come focus principale. Sicuramente siamo di fronte ad un autore che sa ancora sorprendere i suoi fan, ma la domanda è: ci sarà riuscito in maniera positiva?

L'unica certezza al momento è che il regista non ha rimpianti. Durante una recente intervista al Guardian ha infatti dichiarato: "So ancora quello che faccio".

