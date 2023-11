Silent Night, Joel Kinnaman ha provato a non parlare per due mesi: la storia è esilarante

L'attore di The Suicide Squad e For all mankind Joel Kinnaman, protagonista del nuovo film di John Woo Silent Night, ha raccontato di ave provato a rimanere in silenzio per due mesi durante tutto il periodo delle riprese.

Questo perché, come si può evincere dal titolo del film e come confermato anche dal trailer ufficiale di Silent Night, la nuova fatica di John Woo, maestro dell'action hongkonghese che torna a firmare una produzione americana a 20 anni da Paycheck, è stata girata senza dialoghi e ha per protagonista un uomo senza voce, operato alle corde vocali dopo essere stato vittima di un attentato che ha causato la morte della sua famiglia.

Durante un'apparizione al The Tonight Show, Joel Kinnaman ha raccontato: "Una volta sono andato dalla mia fidanzata, Kelly Gale, e le ho detto: 'Ascolta, la nostra relazione nelle prossime settimane sarà molto dura perché non parlerò per tutta la durata delle riprese, e questo vuol dire che non parlerò nemmeno quando sarò a casa lontano dal set, non parlerò nemmeno con te'. Devo dire che lei si è dimostrata di supporto, era titubante ma mi ha dato il suo appoggio, e poi le cose sono andate in questo modo: avevo deciso che avrei ufficialmente smesso di parlare una volta arrivato a Città del Messico per iniziare le riprese, ma dopo un po' mi sentivo solo e allora l'ho chiamata e lei era sorpresa di sentirmi. Mi ha detto: 'Non dovevi rimanere in silenzio per due mesi?' Quindi mi dissi che sarei rimasto in silenzio a partire dal giorno 1 delle riprese, ma quando arrivo sul set sono tutti lì che parlano e io me ne sto da solo nella roulotte del trucco e, beh, alla fine ho ceduto. In pratica sono rimasto in silenzio solo nel tragitto dall'hotel al set. Ma è stato un viaggio molto silenzioso.”

Silent Night uscirà il 30 novembre in Italia, distribuito da Plaion Pictures.