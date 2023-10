Silent Night: Joel Kinnaman è un guerriero silente nel trailer del nuovo film di John Woo

Dopo aver annunciato la data di uscita di Silent Night in Italia la scorsa settimana, Plaion Pictures in queste ore ha svelato il trailer ufficiale del nuovo film di John Woo, che ha per protagonista la star di For all mankind e The Suicide Squad Joel Kinnaman.

Con il suo stile inconfondibile, John Woo torna a Hollywood dopo cult come Face/Off, Nome in codice: Broken Arrow e Mission: Impossible II, realizzando un revenge movie adrenalinico in cui l’azione conta letteralmente più delle parole. Il trailer, disponibile all'interno dell'articolo, si apre sulle iconiche note natalizie di Carol of the Bells, che presto esplodono in una travolgente variazione dell’Inno alla gioia. Un’esplosione musicale che va di pari passo con le scene mozzafiato, in cui a farla da padrone sono gli effetti speciali, le sparatorie e gli inseguimenti da urlo che si susseguono ad un ritmo sincopato e che anticipano un’esperienza cinematografica imperdibile per i fan del genere e dell'autore di Hong Kong.

Ricordiamo che il cast del film, oltre al protagonista Joel Kinnaman, include anche Scott Mescudi, in arte Kid Cudi (X – A Sexy Horror Story), e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace). Silent Night sarà nei cinema dal 30 novembre, distribuito da Plaion Pictures.

Ricordiamo che Silent Night non avrà dialoghi, e la sua storia sarà raccontata esclusivamente tramite le immagini e soprattutto l'azione.