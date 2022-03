Silent Night, al via il nuovo film di John Woo! Niente dialoghi, solo Joel Kinnaman

Silent Night di John Woo è finalmente realtà: in queste ore il leggendario regista cinese, pietra angolare del cinema action di Hong Kong, ha iniziato le riprese del suo nuovo film, che avrà per protagonista Joel Kinnaman.

Il regista torna ad Hollywood dopo quasi vent'anni con la storia di un comune padre di famiglia (Kinnaman) che è costretto a scendere nei bassifondi criminali della città per vendicare la morte di suo figlio: come l'action di hongkong insegna però la storia è sempre solo una premessa per le immagini, e la particolarità di Silent Night infatti è che il film sarà senza dialoghi, tenendo fede al suo titolo. Le riprese sono ufficialmente iniziate in queste ore negli States: Kinnaman è al momento l'unico attore legato al progetto, ma Basil Iwanyk (Sicario), Christian Mercuri (Out of the Furnace), Erica Lee (The Informer) e Lori Tilkin (Red Cliff) fanno tutti parte del team di produttori: una squadra a dir poco solida, dato che tutti loro sono passati per il franchise di John Wick.

John Woo ha girato a Hollywood alcuni cult del cinema action come Face/Off e Mission: Impossible 2, ma è assente in occidente dal 2003, anno di uscita di Paycheck, che non andò bene al botteghino. Da allora, il regista ha lavorato esclusivamente a Hong Kong: il suo ultimo film, Manhunt, è uscito nel 2017.

Per altre letture sul cinema di Hong Kong, recuperate il nostro speciale su Infernal Affairs.