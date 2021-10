Silent Night, arriva l'action movie del regista John Woo con protagonista Joel Kinnaman

Il celebre regista cinese John Woo sta per tornare al cinema con Silent Night, un film d'azione che vedrà come protagonista Joel Kinnaman. Secondo quanto raccontato da Deadline si tratterà di una storia piuttosto basic: un padre apparentemente normale si reca negli Inferi per vendicare la morte del giovane figlio.

John Woo ha realizzato molti film incredibili, e questo ritorno è qualcosa di grande per il cinema statunitense. Ricordiamo infatti che si tratta del regista di classici come The Killer, Hard Boiled e Bullet in the Head, che lo hanno portato poi a Hollywood dove ha diretto film d'azione piuttosto celebri come Broken Arrow, Face/Off e Mission: Impossible II. Secondo quanto sappiamo Silent Night sarà una pellicola senza dialogo ma molto rumorosa. Una premessa interessante.

Dopo le accuse di Agosto Joel Kinnaman viene accostato, a sorpresa, a un nuovo progetto. Non è ancora chiaro chi ci sarà al suo fianco, poiché sono in corso altri casting. Ci aspettiamo dunque di avere notizie in merito al più presto. Al momento sono in corso anche le trattative con Capstone per i finanziamenti del film. A produrre la pellicola sono Basil Iwanyk, Christian Mercuri, Erica Lee, e Lori Tilkin mentre Ruzanna Kegeyan di Capstone sta supervisionando con Joe Gatta.