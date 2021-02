Silent Hill: Road of Guilt, un nuovo progetto fanmade ambientato nell'universo horror

Mentre attendiamo con trepidazione l'arrivo del nuovo film di Silent Hill, il cui sviluppo è stato annunciato lo scorso anno, scopriamo a che punto è la produzione del corto fanmade Silent Hill: Road of Guilt.

Il progetto portato avanti da Leigh Thorne e Ruben Abreu ambientato nel mondo del celebre franchise videoludico seguirà le vicende del protagonista del secondo capitolo della saga, James Sunderland (interpretato da Matt Perkins).

Questi dovrà infatti "affrontare il fatto che potrebbe aver aperto una faglia tra il nostro regno e quello dell'oscurità di Silent Hill", come si legge nella descrizione fornita anche sulla pagina facebook ufficiale di Silent Hill: Road of Guilt.

Più nello specifico, a giudicare anche dal contenuto del trailer che trovate riportato anche qui nella notizia, sembrerebbe che sarà una sessione di terapia tra James e e il Dr. Finch James a fare da incidente scatenante per gli eventi del film.

Silent Hill: Road of Guilt, che sarebbe quasi in fase di completamento (la produzione dovrebbe concludersi il 22 di febbraio), potrebbe poi dar vita a un lungometraggio intitolato Silent Hill: Waking Hours.

Intanto, rimaniamo in attesa di una data di uscita per il corto, e di vedere come sarà ricevuto il progetto dai fan del franchise di Silent Hill.