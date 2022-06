Silent Hill, Christopher Gans è al lavoro su un nuovo film!

Mentre arrivano rumor su un ritorno di Silent Hill nel mondo dei videogiochi, sembra che il franchise potrebbe portare anche un nuovo film sui nostri schermi.

La notizia arriva da Christopher Gans, che ha diretto il primo adattamento di Silent Hill, e che in una conversazione con Jeux Video ha confermato di essere al lavoro proprio in questo momento sul nuovo film, anticipando che non si tratterà di un sequel. "[Sto scrivendo] la sceneggiatura di un nuovo film di Silent Hill che è totalmente indipendente dai due film precedenti realizzati e rispetta il modo in cui Silent Hill si è evoluto".

La notizia è sicuramente una sorpresa, perché le prime due pellicole non sono state molto fortunate. L'originale del 2006 infatti ha incassato solo $ 100 milioni con un budget di $ 50 milioni, mentre il sequel, Revelation, ha fatto anche peggio sia al botteghino sia con la critica.

Eppure Gans è convinto che il franchise possa evolversi, soprattutto considerando che a suo parere Silent Hill è un po' come Twilight Zone, o Fourth Dimension, un luogo dove tutto può succedere. Dunque il suo nuovo progetto "è un Silent Hill per il pubblico di oggi pur restando estremamente rispettoso della saga", ha detto Gans. "Sono consapevole del fatto che Silent Hill sia un franchise incredibile di videogiochi e un'opera d'arte nel miglior modo possibile. Le persone che hanno ideato Silent Hill ci hanno messo molto del loro coraggio".

Secondo il regista, un progetto realizzato alla luce del pubblico attuale e alla luce dell'horror odierno, potrebbe portare finalmente il franchise a splendere. Tuttavia, ad oggi, non c'è stato alcun annuncio ufficiale sull'arrivo di un nuovo adattamento di Silent Hill, dunque bisogna prendere con le pinze quanto detto da Gans.

E voi, cosa ne pensate di un ipotetico ritorno di Silent Hill sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti!