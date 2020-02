Silent Hill: in arrivo un nuovo film dedicato al celebre videogioco horror

Christophe Gans, regista del primo adattamento cinematografico di Silent Hill, ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo film dedicato al celebre franchise videoludico di Konami.

Non solo, Gans ha anche annunciato lo sviluppo di un adattamento di Project Zero, la serie di videogiochi survival horror di proprietà di Nintendo.

"Ho in programma due progetti horror insieme a Victor Hadida" ha detto Gans durante un'intervista con la rivista francese Allocine (via Comicbook.com). "Sto lavorando ad un adattamento di Project Zero che sarà ambientato in Giappone. Non voglio levare il gioco dalla sua ambientazione di casa stregata giapponese. E stiamo anche lavorando ad un nuovo Silent Hill. Il progetto rimarrà ancorato alle atmosfere di una piccola città americana devastata dal puritanesimo."

Purtroppo i dettagli su entrambi i progetti finiscono qua, in attesa che vengano rivelate ufficialmente entrambe le date di uscita. Il nuovo Silent Hill, che sia un remake o un nuovo capitolo della saga già avviata, rappresenterà il terzo adattamento della serie di videogiochi. Per quanto riguarda Project Zero, invece, è da tempo in sviluppo un film su Fatal Frame (titolo con cui il gioco è conosciuto negli Stati Uniti) di cui non abbiamo avuto più notizie.

