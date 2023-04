Silence, Andrew Garfield ed Adam Driver furono costretti a vivere in un convento!

Parlare di religione al cinema non è mai semplice. Martin Scorsese nella sua filmografia ha reso il tema del peccato e della spiritualità centrale, in particolare in Silence, pellicola del 2016. Il viaggio dei due missionari protagonisti, cerca di rispondere a delle domande che l'umanità si pone da millenni.

Protagonisti assoluti del film sono Adam Driver e Andrew Garfield nei panni di due padri missionari che sono alla ricerca del loro mentore scomparso padre Christovao Ferreira, interpretato da Liam Neeson. Il film riassume a pieno l'idea di "spiritualità itinerante" che ha sembra aver seguito Scorsese in gran parte dei suoi film, insieme alla tendenza a mettere al centro ideali e peccati che fanno parte della coscienza cristiana da secoli. L'anteprima di Silence si svolse in Vaticano confermando l'impegno spirituale della pellicola.

Per rendere al meglio una storia così complessa, Adam Driver ed Andrew Garfield trascorsero una settimana al ritiro dei gesuiti di St. Beuno a St. Asaph, vicino a Prestatyn, nel Galles. Qui, come dettato del ritiro, non proferirono parola per 7 giorni venendo messi davanti, per la prima volta, alla difficoltà e all'impegno della religione. L'esperienza li aiutò a capire a pieno la spiritualità dei propri ruoli in modo da affrontare con la dovuta profondità il messaggio che il film voleva trasmettere.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sul film di Scorsese vi consigliamo la nostra recensione di Silence. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!