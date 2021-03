Sigourney Weaver conferma: 'Galaxy Quest avrà un sequel, ci stiamo lavorando'

Nel 1999 il film Galaxy Quest si affermò come un piccolo cult, grazie a un cast composto, tra gli altri, da Sigourney Weaver, da Tim Allen, Alan Rickman, Tony Shalhoub e Sam Rockwell. Il film è una divertente parodia di Star Trek e più in generale delle serie tv di fantascienza.

Incentrato sul cast di una serie immaginaria, chiamata appunto Galaxy Quest, terminata da quasi vent'anni, il film vede i vecchi attori barcamenarsi tra ospitate nei centri commerciali, convention per un pubblico di nerd e improbabili sessioni di autografi, fino all'ingresso in scena dei "veri" alieni.

In una recente intervista con Collider, Sigurney Weaver ha confermato che un sequel di Galaxy Quest è in lavorazione. L'idea risale ormai a molto tempo fa, ma questa potrebbe essere la volta buona. "Stavano per farlo ricominciare" ha ricordato l'attrice, che per girare Avatar 2 ha trattenuto il respiro sott'acqua per sei minuti. "Prima di tutto, avevamo una nuova sceneggiatura. C'era un sequel scritto dal nostro sceneggiatore, Bob Gordon. Circa quattro anni fa, poi, Bob e il produttore Mark Johnson con tutto il team hanno iniziato a sviluppare una serie. Purtroppo abbiamo perso inaspettatamente il grande Alan Rickman, e il progetto è stato messo in naftalina. Ma penso che finalmente ce la stiamo per fare."

