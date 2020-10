Sigourney Weaver, compie 71 anni la star di Alien e Ghostbusters

La sua carriera si è evoluta mediaticamente soprattutto su due ruoli. Sigourney Weaver per il pubblico di tutto il mondo è principalmente il volto della coraggiosa Ellen Ripley della saga di Alien e l'intraprendente Dana Barrett di Ghostubsters. Eppure Weaver, che oggi compie 71, ha lasciato il segno in tante pellicole cinematografiche.

In occasione del suo compleanno ripercorriamo le fasi salienti della sua carriera. Nata a New York e figlia d'arte, Sigourney Weaver - nata Susan Alexandra Weaver - scelse il suo nome d'arte ispirandosi al personaggio del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby. Studentessa alla Yale University, Weaver inizia subito a calcare il palcoscenico, dapprima teatrale e poi cinematografico, con un piccolo ruolo in Io e Annie di Woody Allen, nel quale appare soltanto per pochi secondi.



Tuttavia l'exploit è dietro l'angolo. Nel 1979 Ridley Scott la sceglie per interpretare il tenente Ellen Ripley nel capolavoro Alien; stampa e pubblico si accorgono del grande talento di Sigourney Weaver, che inizia ad essere una delle più ricercate interpreti degli anni '80.

Dopo aver lavorato con Peter Weir in Un anno vissuto pericolosamente, conquista un altro grande successo di pubblico nel ruolo di Dana Barrett, diretta da Ivan Reitman in Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters II.

In quel decennio collabora ancora con Ridley Scott - in 1492: la conquista del paradiso - e Roman Polanski in La morte e la fanciulla.

Candidata al Golden Globe nel 1989, ottiene la statuetta per la sua performance in Gorilla nella nebbia e Una donna in carriera.

Ottiene poi una candidatura al premio Oscar per la performance in Aliens - Scontro finale. Gli anni '90 sono piuttosto interlocutori, segnati soprattutto dal rifiuto del suo agente al ruolo da protagonista in Lezioni di piano di Jane Campion, per il quale Holly Hunter vinse l'Oscar. Weaver non venne nemmeno interpellata sul ruolo e decise di licenziare in tronco il proprio agente, colpevole di un rifiuto a suo nome mai autorizzato.

Nel 2009 torna sulla cresta dell'onda grazie a James Cameron, che la dirige in Avatar, franchise che la vedrà di nuovo tra i protagonisti nei sequel. Nel 2021 tornerà sul grande schermo con il ruolo di Dana Barrett in Ghostbusters: Legacy.



