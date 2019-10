Sigourney Weaver compie 70 anni: tanti auguri alla star di Alien e Avatar

Tanti auguri a Sigourney Weaver, icona del cinema anni '80 e prima vera dura dell'action al femminile protagonista di alcuni dei film più famosi della storia del cinema come Alien, Ghostbusters e Avatar.

All'anagrafe Susan Alexandra Weaver, nel 1963 cambia il suo nome in Sigourney in onore dell'omonimo personaggio de Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald ed esordisce al cinema nel 1977 con Io e Annie, di Woody Allen.

Il successo mondiale arriva due anni dopo con Alien di Ridley Scott: da qui partono due sodalizi importanti, quello con il regista britannico (col quale lavorerà anche in 1492 - La Conquista del Paradiso e Exodus - Dei e Re), e soprattutto col personaggio di Ellen Ripley, che riprenderà anche in Aliens - Scontro Finale di James Cameron, in Alien 3 di David Fincher e in Alien - La Clonazione.

Nell'84 con Ghostbusters nasce un altro sodalizio, quello col regista Ivan Reitman, col quale tornerà a lavorare anche in Ghostbusters II e Dave - Presidente per un giorno. Nel 2009, dopo collaborazioni con Roman Polanski, Ang Lee, M. Night Shyamalan e Mike Nichols, torna al cinema di Cameron con Avatar, che diventa il più grande successo della storia del cinema: il duo si è riunito recentemente per le riprese di Avatar 2, che uscirà a dicembre 2021.

La sua ultima apparizione al cinema risale al film The Meyerowitz Stories, dove ha interpretato se stessa in un divertente cameo. Prossimamente, oltre ad Avatar 3, la rivedremo anche nel nuovo film della saga di Ghostbusters, diretto dal figlio di Ivan, Jason Reitman e in arrivo nel 2020.

