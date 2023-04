Sigourney Weaver dice addio alla saga di Alien: Ripley non tornerà, la sua nave è salpata

The times they are a-changing: nella stessa settimana in cui Harrison Ford ha detto addio a Indiana Jones, anche un'altra star dell'action anni '80 ha salutato il franchise che l'ha resa celebre, con Sigourney Weaver che ha confermato che non tornerà nei prossimi episodi di Alien.

Mentre il regista Fede Alvarez pubblicava la prima foto dal set del nuovo Alien per festeggiare l'Alien Day e con la prima serie tv live-action di Alien in lavorazione per FX, l'attrice ha dichiarato a Total Film: “Ci sono tanti attori molto più giovani pronti per continuare la saga, e a dire il vero c'era un film di Alien, quello di Neill Blomkamp, che avrei tanto voluto fare, e all'epoca non ci siamo riusciti. Ma ora quella nave è salpata. Il mio tempo nello spazio è finito! Sono molto felice di potermi concentrare su quello che sto facendo oggi."

Sigourney Weaver, che ha ricevuto una nomination all'Oscar per Aliens come miglior attrice protagonista, e ha interpretato il ruolo di Ripley nel 1979 nel film originale Alien diretto da Ridley Scott basato su una storia di Dan O'Bannon e Ronald Shusett. Il successo del film ha generato sequel come Aliens di James Cameron (1986), Alien 3 di David Fincher (1992) e Alien Resurrection (1997). "Il merito del successo della saga è di Ridley" ha continuato Sigourney Weaver, "che ha deciso di fare del protagonista Ripley una donna, Ellen Ripley. Nella sceneggiatura era un uomo, ma lui ne fece una donna forte, non una creatura indifesa da salvare. E mi reputo estremamente fortunata per essere stata scelta per questo ruolo."

A proposito, vi segnaliamo che Alien e Aliens torneranno al cinema in Italia grazie a Lucky Red a maggio.