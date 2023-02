Signs, qual è il significato del verso dei grilli nel film di M Night Shyamalan?

M. Night Shyamalan non è uno che lascia molti dettagli al caso: il regista de Il Sesto Senso e Split ama infarcire i propri film di simboli dai significati ben precisi ma spesso difficilmente individuabili, e Signs non fa certo eccezione in tal senso. Vi siete mai chiesto, ad esempio, che ruolo abbiano i grilli nel film con Mel Gibson?

Per tutta la durata di Signs, infatti, il verso dei grilli fa da sottofondo quasi costante alle avventure della famiglia di Graham Hess tra alieni e cerchi nei campi di mais: l'orchestra di insetti fa la sua comparsa in effetti sin dalle primissime scene del film, quando il personaggio di Mel Gibson si sveglia di soprassalto proprio nell'attimo in cui il frinire cessa all'improvviso.

Un pattern, quello del verso dei grilli che s'interrompe improvvisamente, che si ripeterà per tutta la durata del film: non si tratta di una scelta casuale, dal momento in cui i grilli sono noti per restare in silenzio quando avvertono l'avvicinarsi di un pericolo o, comunque, di qualcosa di estraneo. Il silenzio dei grilli, insomma, funge in Signs da vero e proprio allarme per l'avvicinarsi degli alieni! Ci avevate fatto caso? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui speraste in un sequel de film con Joaquin Phoenix, comunque, meglio toglierci le speranze: M. Night Shyamalan ha detto basta dopo Split e Glass.