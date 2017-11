Signore e Signori, ecco a voi le Donne del Marvel Cinematic Universe: foto!

Marvel Studios hanno postato via social network una foto "in borghese" delle suee lo scatto è diventato immediatamente virale sulla rete perché è bellissimo, proprio come le Marvel ladies che sono immortalate nella foto. Ecco le super bad ass girls dell'MCU!

Le Donne dei Marvel Studios si sono riunite per uno scatto dal dietro le quinte che ha lasciato tutti senza fiato; l'occasione era il servizio fotografico di Vanity Fair per celebrare il decimo anniversario dei Marvel Studios.

Craig Kyle, uno dei produttori dei film di Thor e creatore degli X-23, oltre che autore di molti fumetti Marvel e serie animate, ha scattato una foto che riunisce in una sola cornice tutte le eroine dell'MCU per fare un regalo a sua figlia:

"Ho fatto questa foto per mia figlia ed è venuto fuori lo scatto più bello di sempre!" Ha tweettato Kyle, accompagnando con l'hashtag “#BadassLadiesOfMarvel.”

La caption originale, di cui sotto trovate il post intero con la foto:

"Craig Kyle

@MrCraigKyle

I took this shot for my daughter and it’s the coolest picture I’ve ever taken! #BadassLadiesOfMarvel 💪@MarvelStudios @Avengers @Guardians @Antman @theblackpanther @captainmarvel @thorofficial #AvengersInfinityWar"

Da sinistra a destra vediamo: Zoe Saldana (Gamora), Tessa Thompson (Valkyrie), Brie Larson (Captain Marvel), Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Karen Gillan (Nebula), Evangeline Lilly (Wasp) e Pom Klementieff (Mantis).

Vedendo questa foto ci viene ancora più voglia di un team up o un solo movie - oltre a Captain Marvel - non so, su Black Widow...?

Inganniamo l'attesa, DOMANI esce il trailer di Infinity War e tanto basta!