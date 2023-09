Il Signore delle Mosche, il remake di Guadagnino sarà 'un horror psicologico'

Era il 2019 quando Luca Guadagnino era in trattativa per il remake de Il Signore delle Mosche, ma dopo la conferma della presenza del regista di Call Me By Your Name non si hanno avuto più notizie. A distanza di ben quattro anni, scopriamo qualche dettaglio in più sul remake del romanzo di William Golding.

Secondo le parole della produttrice Lindsey Anderson Beer, già regista di Pet Semantary: Bloodlines, infatti il remake de Il Signore delle Mosche di Luca Guadagnino avrà sfumature molto più oscure: "Si ispira moltissimo all'horror psicologico ed è così ricco di drammaticità - ha detto Anderson Beer a Collider - come ci si aspetterebbe da qualcuno come Guadagnino. Ma è spaventoso, penso che rappresenterà una versione più contemporanea di quelle che abbiamo visto prima sul grande schermo".

Il remake de Il Signore delle Mosche sarà, contrariamente all'iconico romanzo del 1954, tutto al femminile con un approccio "fresco" come lo ha detto la stessa Lindsey Anderson Beer. La produttrice, dunque, ha svelato la direzione verso la quale si dirigerà Guadagnino con un titolo così importante (cosa in cui abbiamo ritrovato un regista già abile vedi Suspiria) ma il casting rimane ancora top secret così come l'inizio della produzione.

Il Signore delle Mosche ha già ispirato diversi adattamenti cinematografici tra cui la serie Netflix The Society: se volete sapere cosa ne pensiamo potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Society.

Rimanete connessi e come sempre vi aggiorneremo sui prossimi sviluppi!