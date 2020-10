Il signore del male, in arrivo l'edizione Blu-ray in 4K del cult di John Carpenter

Per tutti i fan di John Carpenter e del cinema horror sta arrivando qualcosa che li manderà in visibilio. Grazie a Scream Factory si potrà acquistare dal 19 gennaio la Prince of Darkness Collector's Edition, in formato 4K e Blu-ray. Intitolato in Italia Il signore del male, il film è il secondo capitolo della Trilogia dell'Apocalisse.

Interpretato da Donald Pleasence, Jameson Parker, Lisa Blount, l'icona del rock Alice Cooper, Victor Wong e Dennis Dun, Il signore del male racconta la terrificante battaglia tra l'umanità e il male assoluto.

Si tratta della prima volta in cui il film viene rilasciato in 4K UHD/Blu-ray, e conterrà tutte le precedenti funzionalità bonus della versione in Blu-ray del 2013 della Collector's Edition di Scream Factory, comprese le interviste con John Carpenter e Alice Cooper, oltre al nuovo audio Dolby Atmos 7.1 su entrambi i dvd UHD e Blu-ray.



Per i clienti che ordineranno direttamente da ShoutFactory.com ci saranno due possibilità di scelta:

Prince of Darkness Collector's Edition (4K UHD/Blu-ray), con la riproduzione di un poster arrotolato da 18x24 della locandina cinematografica originale. I poster saranno realizzati in quantità limitata.

La seconda versione è la Prince of Darkness Collector's Edition (4K UHD/Blu-ray), con un poster e un nuovo esclusivo disco Sacred Bones da 7", fino ad esaurimento scorte. Il 7" su vinile bianco e rosso esclusivo tramite Sacred Bones include la mitica Prince of Darkness composta da John Carpenter e registrata da John, Cody Carpenter e Daniel Davis. Il lato A include una versione del 2017 del titolo principale, e il lato B contiene una versione inedita di Love at a Distance, registrata dal trio nel 2020. La variante in vinile splatter bianco e rosso è un'edizione limitata in 2.000 copie ed è inserita in un sontuoso cofanetto con nuove opere d'arte del'assiduo collaboratore di Carpenter, Chris Bilheimer.



