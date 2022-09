Il signore delle formiche: il nuovo film di Gianni Amelio arriva in sala, tra le polemiche

Il processo delle formiche di Gianni Amelio è stato presentato a Venezia in queste ore e uscirà nelle sale italiane questa settimana, accompagnato suo malgrado da una fitta polemica scoppiata proprio in occasione della prima del film alla Mostra.

Durante la conferenza stampa del film al Lido, infatti, Amelio ha attaccato il critico dell'Espresso Fabio Ferzetti, che appena iniziato l'incontro di fronte a tutti aveva alzato la mano per porre la prima domanda del giorno: "Con te non parlo", è stata la risposta del regista", che ha gelato immediatamente la sala. "Il titolo del tuo articolo era infame e io non rispondo alle tue domande. Non voglio avere più rapporti con te per il resto della mia vita. Ho cancellato anche il tuo numero di telefono".

Il risentimento di Amelio risale al 2020 e all'articolo, firmato proprio da Ferzetti e apparso su L'Espresso il 14 gennaio del 2020, dal titolo "Hammamet, un grande Pierfrancesco Favino per un piccolo film", che nel sottotitolo aggiungeva: "Superba la prova dell'attore che interpreta Bettino Craxi. Ma il resto lascia a desiderare". Amelio evidentemente se l'è segnata, ma la reazione del regista ha suscitato diverse polemiche da entrambi i lati dell'industria cinematografica, quello degli artisti e quello della stampa, con L'Espresso che ha immediatamente preso le parti del proprio critico.

Ricordiamo che Il signore delle mosche esce in sala da domani 8 settembre, anche se lo farà suo malgrado tra le polemiche: la storia, ambientata alla fine degli anni 60, è quella del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti, che fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma. Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, Il signore delle mosche racconta una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente: solo un giornalista s’impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.

