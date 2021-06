Il Signore Degli Anelli, Weta Workshop mostra l'imperdibile statua dedicata a Bilbo

Weta Workshop ha realizzato, in occasione del 20° anniversario de Il Signore degli Anelli, qualcosa che i collezionisti e gli amanti della trilogia aspettavano da anni: una statua da collezione che ritrae Bilbo Baggins in scala 1:6 nel suo studio, a casa Baggins, come nelle scene di apertura de La Compagnia dell'Anello.

L'intero studio è una replica esatta di quello che abbiamo visto nel lungometraggio con oggetti di scena di carta miniaturizzati, un assortimento di easter egg e persino 111 mini oggetti sparsi in giro.

Se non volete solo Bilbo seduto alla sua scrivania che costa intorno ai $ 349, ma volete anche un po' di Casa Baggins, allora potrete optare per questa edizione limitata con un prezzo fissato a $ 1.299 dollari con gli ordini aperti dal 7 giugno al 21 giugno 2021.

Entrambe le versioni tuttavia non saranno disponibili fino al primo trimestre del prossimo anno.

Caratteristiche:

scala 1:6;

Realizzato in polystone di alta qualità e oggetti in carta in miniatura;

Scolpito da Daniel Cockersell, David Tremont e Leonard Ellis ;

Una scena iconica, ricreata per celebrare il 20° anniversario de Il Signore Degli Anelli;

Perfettamente dettagliato, sezione trasversale di Bag EndTM;

Include versioni in miniatura degli oggetti di scena originali in carta del film, creati dal calligrafo Daniel Reeve;

Con esattamente 111 oggetti in miniatura dallo studio di Bilbo Baggins;

I puntelli di carta sciolti possono essere rivestiti e posizionati come desiderato;

Un'abbondanza di easter egg nascosti da trovare!

Potete dare un'occhiata alle due riproduzioni nella gallery in calce alla notizia e scegliere quale delle due non può mancare nella vostra collezione!



