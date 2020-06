Il Signore degli Anelli, su Zoom la riunione del cast a vent'anni di distanza

Sono passati ormai quasi vent'anni dal primo film della trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, e questa domenica Josh Gad è riuscito a riunire, almeno virtualmente, il cast per il suo format Reunited Apart realizzato in questi tempi di forzato distanziamento.

Alla video conferenza su Zoom hanno partecipato, oltre agli attori, anche lo stesso Jackson e la sceneggiatrice Philippa Boyens.

Come si può vedere nel filmato, della durata di circa 50 minuti, è stata una reunion davvero ben riuscita. Un Ian McKellen in piena forma ha recitato alcune battute da La Compagnia dell'Anello, parlando poi con la voce di Gandalf, scherzando sui soprannomi da attribuire a Orlando Bloom e sul fatto di essere stato escluso dai precedenti revival ("Quando ci salutammo dicemmo che avremmo avuto riunioni a cadenza regolare... vi siete riuniti senza di me?").

L'atmosfera era molto cordiale e rilassata, con Eljah Wood a sorprendersi di ritrovare intatto il feeling con tutti ("Sembra quasi che il tempo non sia passato") e tutti i protagonisti che hanno raccontato ricordi e retroscena legati ai casting e alle riprese dell'epica trilogia.

Nelle lunghe settimane di quarantena sono stati molti gli spettatori che, approfittando del tempo libero, hanno rivisto la trilogia de Il Signore degli Anelli, scoprendo un dettaglio del bastone di Gandalf e discutendo sui social sulle preferenze tra Aragorn e Legolas.