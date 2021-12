Il Signore degli Anelli, Weinstein minacciò Peter Jackson di sostituirlo con Tarantino

A Peter Jackson saremo sempre debitori: al regista de Il Signore degli Anelli dobbiamo una delle trilogie cinematografiche più belle e importanti di sempre, risultato raggiunto anche grazie alla testardaggine del buon Peter nel pretendere che il budget fosse adeguato alla grandiosità del progetto, rischiando letteralmente il tutto per tutto.

Le esose richieste di Jackson fecero infatti imbestialire non poco il produttore Harvey Weinstein, che addirittura sperava di poter ridurre il tutto a un solo film: "Harvey era entusiasta. Trovammo tutto ciò molto incoraggiante e pensammo che avremmo avuto tutto lo spazio per raccontare la nostra storia, ma non prestammo attenzione alle dinamiche tra Miramax e Disney. Disney aveva posto un limite al budget di Miramax e Il Signore degli Anelli lo sforava" ha spiegato il manager di Peter Jackson, Ken Kamins.

Kamins prosegue: "Quando Disney capì che avremmo voluto girare i film uno dietro l'altro e che il nome del regista non era esattamente uno di quelli di serie A, si chiamò fuori. Quindi cominciò questa tortura, con Harvey che non voleva ammettere il dietrofront di Disney ma al tempo stesso voleva dire a Peter: 'Devi fare le cose in questo modo'".

Da qui la minaccia di sostituire il regista con un nome decisamente più noto: "Bob Weinstein suggerì a un certo punto di uccidere tre hobbit. Disney non voleva partecipare e i rapporti tra Peter e Miramax si deteriorarono. Harvey passò dal comportarsi con grande empatia all'essere una sorta di Mr. Hyde, minacciando Peter. Minacciò di sostituirlo con Quentin Tarantino se non fosse stato in grado di ridurre tutto a un film di due ore e mezza".

Come sappiamo le cose andarono poi per il verso giusto: e voi, sareste curiosi di vedere una versione dell'opera di Tolkien girata dal regista di Pulp Fiction e Kill Bill? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, il cast ha festeggiato i 20 anni de Il Signore degli Anelli con un esilarante video celebrativo.