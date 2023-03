Il signore degli anelli, Warner vuole l'Universo Cinematografico: torna Peter Jackson?

L'Universo Cinematografico è qualcosa che fa gola a Hollywood, sull'onda del successo del MCU dei Marvel Studios di Kevin Feige, e a quanto pare anche Warner Bros Discovery, dopo aver presentato il DC Universe di James Gunn, proverà a farlo con i nuovi film de Il signore degli anelli.

Annunciato ufficialmente la settimana scorsa il progetto, che verrà Warner Bros unire le forze con Embracer Group per riportare sul grande schermo la saga creata da JRR Tolkien, è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma in queste ore l'Hollywood Reporter ha potuto intervistare una anonima fonte interna alla produzione, che ha svelato all'illustre magazine diverse novità sui piani dello studio per la famosa IP fantasy.

Secondo la soffiata pubblicata dal The Hollywood Reporter, infatti, Warner Bros. spera di trasformare Il signore degli anelli in un enorme franchise come la Disney ha fatto con Star Wars, creando dunque film e serie tv stand-alone ma comunque interconnesse ambientate lungo tutta la geografia e le varie sequenze temporali della Terra di Mezzo. Per farlo, lo studio spera di convincere il regista Peter Jackson a tornare nel mondo de Il signore degli anelli, insieme ai suoi partner di sceneggiatura Fran Walsh e Philippa Boyens, ritenuti "talenti preziosi" per lo studio, sempre secondo la fonte. Il trio, come saprete, ha dato vita alla leggendaria trilogia de Il signore degli anelli, e per la fonte la Warner vorrebbe tornare a scommettere su di loro.

Con Amazon e Prime Video a lavoro su Il signore degli anelli Gli anelli del potere, resterà da vedere se La Terra di Mezzo (e Hollywood) avrà spazio per due diverse saghe ispirate a Tolkien.