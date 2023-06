Il signore degli anelli, Warner vuole Peter Jackson: i ceo vanno a trovarlo a casa sua

Mentre Embracer Group annunciava una ridimensionamento dell'azienda, Warner Bros Discovery sta apparentemente corteggiando il regista Peter Jackson per convincerlo a tornare nel mondo della Terra di Mezzo in vista dei nuovi film de Il signore degli anelli attualmente in lavorazione.

Stando a quanto dichiarato da Variety, infatti, gli amministratori delegati della Warner Bros. Michael De Luca e Pam Abdy Luca e Abdy hanno fatto visita a Peter Jackson in Nuova Zelanda per ristabilire il legame dello studio con il regista. Da quando l'autore ha terminato il suo lavoro sulla trilogia de Lo Hobbit, ha co-scritto Mortal Engines per Warner Bros e diretto i documentari They Shall Not Grow Old e The Beatles: Get Back; per sua stessa ammissione, inoltre, Peter Jackson sta lavorando ad un nuovo ambizioso film, per la cui realizzazione però al momento non esiste ancora una tecnologia adeguata.

Come saprete, Peter Jackson ha diretto la trilogia de Il Signore degli Anelli e segnato per sempre la storia del cinema, fantasy e non: da allora, il regista neozelandese ha firmato il remake di King Kong, il dramma Amabili Resti e la sopracitata trilogia de Lo Hobbit, uscita tra il 2012 e il 2014 ma senza ottenere il successo della saga originale del franchise basato sulle opere di JRR Tolkien. Da allora, la saga ha debuttato in tv con la serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la cui seconda stagione è attualmente in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand Prime Video.

Ricordiamo che il prossimo film del franchise sarà Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, un film d'animazione ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: Le due torri che racconta la storia di Helm Hammerhand (Brian Cox), un leggendario re di Rohan che deve difendersi da un esercito di Dunlending.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.