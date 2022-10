Il Signore degli Anelli, Warner Bros. rilascerà i token de La Compagnia dell'Anello!

Warner Bros. Discovery è appena diventata la prima major cinematografica a vendere il pacchetto di NFT (Non-Fungible Token) di un film con Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello. WBD ha collaborato con l'azienda Web3 Eluvio per sviluppare i token, un'operazione che potrebbe essere soltanto la prima di una lunga serie.

Ogni NFT contiene una copia in 4K del primo film della trilogia diretta da Peter Jackson all'inizio degli anni 2000, insieme a filmati, dietro le quinte, immagini e contenuti esclusivi ispirati al film. Se volete immergervi nel primo film della saga potete leggere la nostra recensione di La Compagnia dell'Anello.



I token saranno caricati su un sito web apposito da domani. Michelle Munson, CEO di Eluvio, ne ha parlato in questi termini:"Le stesse risorse digitali principali, non solo il token, sono sulla blockchain. Sono entrambi di proprietà e attestati e tutto lo streaming che vedrete con il film è autorizzato e distribuito da blockchain".



La notizia è arrivata il giorno dopo che è stato ufficializzato l'accordo tra Embracer Group e l'IP di Il Signore degli Anelli, con in previsione una crescita esponenziale del franchise soprattutto nel settore dei videogiochi per far sì che possa raggiungere i livelli di Marvel e Star Wars.

Nel frattempo è andata in onda la serie Amazon prequel del franchise; su Everyeye potete recuperare la recensione di Gli Anelli del Potere, con l'ultimo episodio disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso venerdì.