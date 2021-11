Il Signore degli Anelli vs GoT: chi vincerebbe tra... Sauron e Daenerys?

Di battaglie ne abbiamo viste tante ne Il Signore degli Anelli, e Game of Thrones non è certo da meno: dal momento in cui parliamo di due opere tanto diverse quanto spesso messe a confronto, però, è sicuramente interessante immaginare uno scontro all'ultimo sangue tra due vere e proprie icone dei rispettivi universi. Che Sauron vs Daenerys sia!

Nel tentare di immaginare un ipotetico, assurdo scontro tra l'incarnazione del male assoluto ideata da Tolkien e la Madre dei Draghi bisogna ovviamente esulare dall'1vs1: il personaggio di Emilia Clarke non avrebbe naturalmente alcuna chance contro un'entità soprannaturale come l'allievo di Morgoth, per cui non ci sarebbe partita da analizzare.

Discorso diverso e ben più interessante se prendiamo in esame le forze armate dei due: Sauron dispone infatti di un incredibile esercito di orchi, mentre Daenerys può contare sulla furia dei Dothraki e sulla disciplina ferrea degli Immacolati, per non parlare dei draghi. Quale delle due fazioni, dunque, potrebbe avere la meglio?

Sappiamo di prenderci un rischio nell'affermarlo, ma a nostro parere, stando a quanto visto tra la trilogia di Peter Jackson e lo show HBO, l'esercito di Daenerys avrebbe poche speranze contro quello di Mordor: nonostante i draghi, infatti, la nostra Khaleesi ha già dimostrato di andare in grossa difficoltà contro eserciti vasti e capaci di caricare continuamente (si vedano i White Walkers).

Gli orchi, dunque, nonostante decisamente meno disciplinati e intelligenti degli Immacolati, potrebbero alla lunga riuscire a far valere le proprie ragioni sui loro avversari: i poteri di Sauron, a quel punto, andrebbero a giocarsela con i draghi, facendo quindi pendere l'ago della bilancia dalla parte di Mordor. Cosa ne pensate? Vi trovate d'accordo con la nostra analisi? Fatecelo sapere nei commenti! Elijah Wood, intanto, ha recentemente svelato un retroscena sugli orchi de Il Signore degli Anelli.