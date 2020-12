Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen: 'Ecco il personaggio che avrei voluto nei film'

Il Signore degli Anelli di Peter Jackson ha reso immortale Viggo Mortensen nel ruolo dell'iconico Aragorn e, nonostante siano trascorsi 19 anni dalla realizzazione di questo mastodontico progetto, l'attore pensa che il regista avrebbe dovuto dare una chance ad un personaggio dei libri che non appare nella trilogia.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Empire Magazine, Mortensen ha rivelato che avrebbe voluto vedere nel live-action anche Ghân-buri-Ghân: "Mi piacerebbe vedere cosa avrebbe fatto Peter Jackson con il personaggio Ghân-buri-Ghân, il capo dei Drúedain, uomini selvaggi della foresta di Drúadan. Vederlo guidare il re Théoden e il suo esercito di Rohirrim attraverso la foresta per unirsi alla lotta per salvare Minas Tirith sarebbe stato elettrizzante. Verso la fine de Il ritorno del re di Tolkien, la Foresta di Drúadan viene donata dal neo-incoronato Aragorn a Ghân e alla sua gente, lasciando che siano loro a decidere chi avrà il permesso di entrarvi da quel momento in poi".

L'attore ha poi aggiunto: "Suppongo che tutto quel materiale extra avrebbe dato al film già tematicamente complesso e piuttosto lungo, un tempo di esecuzione spropositato e una quantità enorme di informazioni per gli spettatori difficile da assimilare. Gli appassionati di Tolkien irriducibili, tuttavia, avrebbero senza dubbio apprezzato il personaggio, poiché è un nobile discendente dei primi uomini, un tipo unico nel suo genere".

Poche settimane fa Mortensen ha anche parlato di una scena tagliata che avrebbe voluto vedere ne Il Signore degli Anelli, sottolineando che c'è molto materiale inedito che farebbe impazzire i fan della saga. Peter Jackson ha invece rivelato quella che a suo avviso è la scena fondamentale della trilogia.