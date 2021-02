Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen ammette: 'Tornerei volentieri, perché no?'

Nella trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson Viggo Mortensen ha interpretato Aragorn, ed è rimasto particolarmente legato al franchise e al mondo creato nei suoi romanzi da J.R.R. Tolkien. In una recente intervista a Collider, l'attore ha infatti dichiarato che, se ci fosse la possibilità, sarebbe pronto a tornarci.

"Certo, perché no?" ha risposto l'attore a una domanda in tal senso. "Tolkien, quello sì che è un universo. Ci sono così tante influenze. Il fondamento delle sue storie è la mitologia e la storia celtica, la mitologia e la lingua nordica. È davvero affascinante."

Come sappiamo, Il Signore degli Anelli diventerà presto anche una serie tv. Sul progetto, però, Viggo Mortensen, che prossimamente tornerà a lavorare con David Cronenberg, non è molto aggiornato.

"Ci sono una quantità infinita di cose che puoi imparare e che puoi divertirti ad adattare per il grande o il piccolo schermo" ha continuato. "Non so molto di ciò che stanno facendo. So che stanno girando in Nuova Zelanda, quindi penso che stiano sfruttando le persone che l'hanno già fatto, come Peter Jackson e il suo team. So che il regista è Bayona, ed è un ottimo regista. Questo è tutto quello che so. Non so nemmeno chi è coinvolto, da quale angolazione affronteranno Tolkien, o cosa gli eredi di Tolkien hanno concesso di girare [...] Non so nulla, ma non vedo l'ora di vederla."

Per altri approfondimenti su Il Signore degli Anelli, puoi dare un'occhiata ai nuovi esilaranti gadget della trilogia di Peter Jackson.