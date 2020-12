Il Signore degli Anelli, questo video spacca-mascella mostra le differenze del 4K!

Come noto sono in arrivo le preziose versioni 4K de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, le due trilogie cinematografiche dirette da Peter Jackson e tratte dalle opere di JRR Tolkien, e i fan stanno riscoprendo per l'ennesima volta i sei film.

Se però avete visto le immagini promozionali comparse in giro per il web nelle scorse settimane e prima di un acquisto volete farvi un'idea più precisa delle differenze tra la versione originale e questa remastered in 4K, vi proponiamo un nuovo video comparativo che potrebbe fare al caso vostro: potete gustarvelo comodamente all'interno dell'articolo.

Come specificato nella descrizione del video che si trova su YouTube, il contenuto è stato realizzato comparando quattro diverse edizioni home-video della saga: quella del 2002 di Medusa Italia in formato DVD, il bluray del 2010 di Warner Bros. per gli USA, il bluray del 2011 pubblicato nel Regno Unito e infine il 4k Ultra-HD Blu-ray uscito qualche settimana fa. Cosa ve ne pare? Voi avete acquistato la nuova edizione? Ditecelo nei commenti!

Il signore degli anelli è una delle trilogie cinematografiche più apprezzate nella storia del cinema, basato sul celebre romanzo di Tolkien che Jackson ha diviso in tre film, La Compagnia dell'Anello, Le due torri e Il ritorno del re. Diversi anni dopo il regista è tornato alla regia di una nuova trilogia basata sull'universo di Tolkien, Lo Hobbit. Entrambe le saghe hanno incassato diversi riconoscimenti e premi Oscar, oltre ad elogi per le innovazioni tecnologiche che le caratterizzano.

