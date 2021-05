Il Signore degli Anelli, un video immagina i dialoghi della Compagnia in viaggio

I film de Il Signore degli Anelli non sono certo brevi, e per forza di cosa delle parti devono essere tagliate. Ma vi immaginate le conversazioni che possono aver avuto luogo nel frattempo, a cui noi spettatori non abbiamo potuto assistere? Questo ragazzo sì, e ne ha inserite alcune in un divertente video.

Il comico inglese Joz Norris ha realizzato un video durante la sua ultima escursione, che essendo un po' lunghetta (sei giorni, per la precisione), gli ha portato alla mente il viaggio della Compagnia dell'Anello ne Il Signore degli Anelli, come spiega nella caption del post su YouTube.

E visto che nei film non c'è stato il tempo ci farci vedere per filo e per segno cos'è successo durante tutta la durata del viaggio, ci ha pensato lui a sopperire a tale "mancanza".

E così che ci ritroviamo ad ascoltare frasi del tipo:

"Ma quindi davvero non ti si graffiano i piedi camminando così? Per niente? È fantastico".

"Ok, dai, facciamo un gioco. Indovina a cosa sto pensando... Sì, all'anello!".

"Sì, scusa, era solo per chiedere, non volevo offendere parlando dei piedi, sono sei giorni che camminiamo, cercavo di fare conversazione!".

"Se fossi stato tu Sauron e avresti dovuto scegliere se essere un enorme occhio, un enorme orecchio o un enorme sedere, quale avresti scelto? Sì lo so, ma se avessi dovuto scegliere tra questi, tipo per forza, quale avresti scelto?".

"Ehi che uccello è quello? Legolas, che tipo di volatile è quello???".

Ma ve li immaginate Frodo, Sam, Merry, Pipino, Legolas, Aragorn e gli altri membri della Compagnia a intrattenere simili conversazioni?