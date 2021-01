Il Signore degli Anelli, umano o orco? L'esilarante imitazione di un fan in Nuova Zelanda

Che sogno dev'essere visitare i luoghi de Il Signore degli Anelli! La trilogia di Peter Jackson, com'è noto, ha usufruito degli scenari mozzafiato offerti dalla Nuova Zelanda, risultati senza ombra di dubbio tra gli elementi fondamentali per il successo della mastodontica trasposizione dell'opera di Tolkien.

Luoghi che, se già in precedenza godevano di una certa considerazione grazie alla loro innegabile bellezza, sono diventati vere e proprie mete di pellegrinaggio dopo l'uscita dei tre film che narrano le avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello.

Tra deserti e praterie, dunque, gli scorci per delle foto ricordo da conservare gelosamente non mancano di certo: qualcuno, però, ha deciso di sfruttarli in maniera decisamente originale. Qualche ora fa è infatti apparsa su Facebook, postata dalla nota pagina The Lurd of Teh Reings, la foto che ritrae un fan della saga intento a ricreare il momento del film in cui vediamo in primo piano la testa di un orco graziosamente impalata.

Il nostro ha dunque pensato bene di mettersi in posa nello stesso luogo della suddetta scena, non mancando di imitare anche l'espressione, per così dire, "intelligente" dello sfortunato antagonista. A proposito di foto: recentemente anche Bernie Sanders è apparso ne Il Signore degli Anelli con il suo meme; ecco, invece, quali storie di Tolkien ci piacerebbe vedere al cinema.