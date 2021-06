Il Signore degli Anelli, la trilogia di Peter Jackson tornerà nei cinema italiani a luglio

Come riportato nelle scorse ore da Badtaste, a quanto pare Warner Bros. ha deciso di riportare anche nei cinema italiani l'intera e mitica trilogia di Peter Jackson dedicata a Il Signore degli Anelli, che quest'anno compie la bellezza di 20 anni, decorsi dall'uscita originale nel 2001 de La compagnia dell'anello, primo film della saga.

Lo studio ha scelto per l'occasione una finestra di ri-lancio estiva, il prossimo luglio, suddividendo le release in tre appuntamenti evento:



- dal 22 al 26 luglio tornerà al cinema Il Signore degli Anelli: La compagnia dell'anello

- dal 27 al 30 luglio tornerà al cinema Il Signore degli Anelli: Le due Torri

- dal 31 luglio al 4 agosto tornerà al cinema Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re



Non si tratterà comunque delle versioni viste al cinema all'epoca ma delle nuove edizioni rimasterizzate in 4K per il grande schermo dallo stesso Peter Jackson, le stesse poi viste dagli americani a metà febbraio e in Cina ad aprile, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza.



Si tratta di un'ottima occasione per riscoprire il viaggio di Frodo e dei suoi compagni per salvare la Terra di Mezzo dal malvagio ritorno di Sauron, nuovamente in sala per un'esperienza comunitaria e condivisa che dovrebbe valere il prezzo del biglietto.