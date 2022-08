Il signore degli anelli: la trilogia arriva su Prime Video prima de Gli anelli del potere

A pochi giorni dal debutto su Prime Video dell'attesissima nuova serie tv Gli anelli del potere, la piattaforma di streaming on demand ci ha comunicato che la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson sarà inclusa nel catalogo per tutti gli abbonati.

La data da segnare sul calendario è quella dell'1 settembre, ovvero la vigilia dell'esordio della premiere de Gli anelli del potere, con i primi due episodi della serie tv sviluppata da J.D. Payne & Patrick McKay che invece debutteranno dal 2 settembre: il giorno prima, dunque, Prime Video accoglierà tutta la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, con La compagnia dell'anello, Le due torri e Il ritorno del re che faranno il loro contemporaneo ingresso nel catalogo dello streamer.

Con un budget complessivo di $281 milioni di dollari e otto anni di lavorazione totale, incluse le riprese di tutti e tre i film - girati simultaneamente in Nuova Zelanda, paese natale di Peter Jackson - la trilogia cinematografica tratta dai famosi romanzi fantasy di JRR Tolkien va ancora oggi annoverata tra i progetti hollywoodiani più ambiziosi di sempre: a conti fatti, i tre capitoli de Il signore degli anelli hanno incassato quasi 3 miliardi di dollari (2,9 miliardi senza contare i film della trilogia Lo Hobbit) e ottenuto un totale di 30 candidature e un totale di 17 vittorie agli Oscar, numeri che ne fanno la saga cinematografica più premiata di sempre agli Academy Awards.

La compagnia dell'anello è il capitolo con il maggior numero di nomination della serie (ben 13), ma portò a casa 'solo' 4 statuette (per la miglior fotografia, il miglior trucco, i migliori effetti speciali e la miglior colonna sonora); Le due torri incassò un secondo premio per i migliori effetti speciali e portò a casa anche quello per il miglior montaggio sonoro, mettendo a segno due vittorie su un totale di sei nomination (inclusa quella per miglior film, la seconda consecutiva per la saga); infine, agli Oscar 2004, Il ritorno del re fece la storia del premio, vincendo 11 statuette ed eguagliando il primato per il maggior numero di vittorie in una singola edizione condiviso fino ad allora da Ben-hur e Titanic, oltre a stabilire un nuovo primato per il maggior numero di vittorie corrispondenti a nomination: con 11 statuette su 11 nomination, infatti, Il ritorno del re superò Gigi (1958) e L'ultimo imperatore (1987), che in precedenza avevano ottenuto 9 statuette su 9 nomination.

In questi giorni anche J.A. Bayona, regista de Gli anelli del potere, ha parlato della sua passione per la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson.