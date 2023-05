Il Signore degli Anelli: un trailer fan made immagina la saga diretta da Wes Anderson

Il Signore degli Anelli e più in generale tutti i lavori di Tolkien continuano a stimolare la fantasia dei fan di tutte le età e il lavoro di creativi e appassionati. Un piccolo canale youtube, dopo aver immaginato e pubblicato il trailer di uno Star Wars diretto da Wes Anderson, ha fatto lo stesso con l’opera dello scrittore suadfricano.

È notizia recente che la Warner Bros. abbia intenzione di produrre nuovi film sull’universo tolkeniano, probabilmente sviluppando nuove storie legate ai libri piuttosto che remake o reboot della saga portata sugli schermi da Peter Jackson.

E se le grandi major fanno a gara per accaparrarsi una fetta di una torta dal potenziale immenso e ancora in qualche modo inesplorato, nell’era del fan made e dell’intelligenza artificiale, anche un canale youtube senza grandi nomi dietro si può permettere di costruire sull’universo creato da Tolkien e immaginare una Terra di Mezzo in qualche modo inedita.

È il caso del canale Curious Refuge che ha presentato un trailer fan made dell’epico viaggio di Frodo in un’ipotetica versione di Wes Anderson, con tanto di attori feticcio del regista texano, inquadrature rigorosamente simmetriche e comicità brillante e spiazzante.

Il video, simpatico e ben fatto, realizzato grazie all’ausilio di un software di intelligenza artificiale è l’ennesimo fulgido esempio di come la tecnologia permetta di attingere da fonti diverse riuscendo a metterle insieme in maniera ordinata e credibile rispettando dei canoni precisi imposti dagli ordini impartiti dal creativo di turno.

In attesa di novità sulla nuova stagione della serie Amazon e sui progetti Warner in cantiere, vi lasciamo alle parole di Elijah Wood su un suo eventuale ritorno come Frodo.