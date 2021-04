Il signore degli anelli: la tragicomica storia dell'orco che nessuno voleva alle feste

La trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson è ricorda spesso per i suoi grandi effetti speciali, per il suo cast oggi famosissimo e per aver contribuito a modificare la percezione che il pubblico ha del fantasy, che grazie a questi film divenne sinonimo di epica.

Ma per qualcuno le cose furono meno epiche: e no, non stiamo parlando di Andy Serkis costretto a camminare a quattro zampe per interpretare Gollum, ma del povero e sconosciuto Stephen Ure, una comparsa in tutti e tre i film de Il Signore degli Anelli interprete dell'Orco di nome Grishnakh.

La sua vita sul set non è stata affatto semplice, e per alcuni aspetti molto divertenti: ad esempio, a causa del trucco prostetico, i tratti del suo orco Grishnakh sembravano sempre tristi, e per conferire al suo personaggio delle espressioni diverse dalla tristezza Ure, sotto la maschera, doveva sforzare costantemente i suoi muscoli facciali. "Non appena decidevo di rilassare le guance e riposare un po' la faccia, il mio personaggio sembrava subito molto triste", ha ricordato l'attore. “Quindi sembrava che anche io fossi triste, e allora la gente continuava a venire da me dicendo: 'Stai bene? Posso offrirti qualcosa?' Si, stavo benissimo, lasciatemi in pace!" 'Sembri deluso, è tutto okay??, mi dicevano".

Tra le esperienze più memorabili di Ure sul set della trilogia, da segnalare anche una frustata in faccia al compianto Christopher Lee, interprete dello stregone Saruman colpito accidentalmente durante una ripresa, ma soprattutto la festa della fine dei lavori: a causa del trucco prostetico nessuno sapeva che aspetto avesse Ure sotto il suo costume.

"Alla festa conclusiva io, che avevo lavorato a tutti e tre i film e conoscevo praticamente tutti, mi sono ritrovato lì in piedi da solo in un angolo perché nessuno sapeva chi fossi. Mi ci volevano quattro ore e mezza per truccarmi, arrivavo sul set alle due del mattino e quando arrivavano gli altri, intorno alle cinque e mezza, io ero già irriconoscibile!".