Il Signore degli Anelli torna in TV: come sono cambiati i protagonisti della trilogia?

In occasione del ritorno in TV de Il Signore degli Anelli, che ricordiamo questa sera sarà sostituito da Animali Fantastici 2 e andrà in onda dalla prossima settimana, la sezione Play Cult di Mediaset ha realizzato un video per mostrare come sono cambiati i protagonisti della saga di Peter Jackson nel corso degli anni.

Partiamo dunque esplorando la carriera di Elijah Wood, che dopo la fama mondiale ottenuta grazie al ruolo di Frodo ha deciso di prendere parte principalmente a film indipendenti come Eternal Sunshine of the Spotless Mind e Ogni cosa è Illuminata e alla serie Wilfred, per poi fare ritorno nella saga con un cameo ne Lo Hobbit.

Ha seguito un percorso simile, anche se a carriera già ampiamente avviata, anche Viggo Mortensen: nonostante il successo planetario de Il Signore degli Anelli l'interprete di Aragorn è tornato a dedicarsi a pellicole d'autore quali La Promessa dell'Assassino di David Cronenberg e più recentemente Captain Fantastic e Green Book, esperienze che gli sono valse tre nomination agli Oscar.

Per quanto riguarda gli altri Hobbit, Sean Astin (Sam) è tornato recentemente alla ribalta grazie al ruolo di Bob in Stranger Things; Dominic Monaghan, interprete di Merry, dopo la trilogia ha vestito i panni di Charlie in Lost, mentre sul fronte cinema è apparso in X-Men le origini - Wolverine e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. L'attore è inoltre ancora in ottimi rapporti con Billy Boyd (Pipino).

Dopo l'esperienza nei panni di Legolas, nel 2003 Orlando Bloom ha preso parte a La maledizione della prima luna diventando uno dei protagonisti di un'altra grande saga, Pirati dei Caraibi, per poi fare ritorno nella Terra di Mezzo qualche anno più tardi ne Lo Hobbit. Più recentemente, l'attore ha recitato al fianco di Cara Delevingne nella serie Amazon Carnival Row.

Chi aveva già all'attivo una lunga carriera anche prima de Il Signore degli Anelli è invece Ian McKellen, indimenticabile interprete di Gandalf che nello stesso periodo era impegnato anche nella saga degli X-Men come Magneto. Nel 2012 l'attore è tornato a vestire i panni dello stregone nella trilogia de Lo Hobbit, mentre di recente è apparso ne L'inganno perfetto e nel discusso Cats di Tom Hooper.

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, lo ricordiamo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo 27 aprile.