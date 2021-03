Il Signore degli Anelli torna al cinema: le sale cinesi ripartono con i film di Jackson

Far ripartire le sale cinematografiche dopo quest'anno a dir poco terribile non sarà un'impresa facile: per tentare di ottenere il miglior risultato possibile sarà necessario schierare in campo anche qualche top player in pensione da un po', nella speranza che i fan rispondano al richiamo. Il Signore degli Anelli, ad esempio.

Nonostante la trilogia di Peter Jackson abbia compiuto quest'anno i suoi primi 20 anni il suo fascino è sempre vivo come il primo giorno: in Cina lo sanno bene e infatti, per incoraggiare la ripartenza delle sale cinematografiche del Paese, saranno proprio Frodo e la Compagnia dell'Anello a tornare sul grande schermo nella speranza di fungere da calamita per i tanti fan della saga.

La maratona partirà ovviamente proprio con La Compagnia dell'Anello, previsto in sala per il prossimo 4 aprile, seguito da Le Due Torri il 16 aprile e da Il Ritorno del Re il 23 aprile: tutti i film saranno inoltre proiettati nelle versioni 4K, IMAX e 3D. Piccola curiosità: per la trilogia di Jackson si tratta di una piccola rivincita: al suo debutto nelle sale cinesi nel 2002, infatti, la saga non ottenne risultati particolarmente entusiasmanti. Andrà meglio stavolta? Staremo a vedere! A proposito di versioni restaurate, intanto, qui trovate i poster della versione 4K de Il Signore degli Anelli.