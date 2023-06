Il Signore degli Anelli torna al cinema! Ecco le date estive al The Space

La trilogia de Il Signore degli Anelli torna finalmente al cinema! A rivelarlo è The Space (catena multisale operante in Italia) attraverso un post sui social che anticipa le date estive in cui potremo assistere ancora una volta ai film diretti da Peter Jackson.

"Back on the big screen" figura nella descrizione del post. "Il Signore degli Anelli torna a luglio nel tuo The Space Cinema". In particolare, le date sono le seguenti: 10-12 luglio 2023 per La Compagnia dell'Anello, 17-19 luglio per Le Due Torri, 24-26 luglio per Il Ritorno del Re. Per chi se lo stesse chiedendo, ecco in che ordine guardare film e serie TV de Il Signore degli Anelli.

Basati sul romanzo di J.R.R. Tolkien, i film della trilogia hanno richiesto un budget complessivo di oltre 280 milioni di dollari e ben otto anni per la realizzazione. La storia racconta il viaggio di Frodo, un giovane hobbit che ben presto viene affiancato da un gruppo composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit nel tentativo di distruggere l'anello magico e sconfiggere una volta per tutte il temibile Sauron. Nel cast ricordiamo Elijah Wood (Frodo Baggins), Ian McKellen (Gandalf), Liv Tyler (Arwen) e Viggo Mortensen (Aragorn).

Nel 2022 il franchise è proseguito grazie a Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, serie TV Amazon ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, con migliaia di anni d'anticipo rispetto agli eventi della trilogia. In attesa di assistere nuovamente alle celebri pellicole, non perdetevi la nostra recensione de Gli Anelli del Potere.