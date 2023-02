Il Signore degli Anelli, e se Tom Bombadil fosse sempre stato sotto i nostri occhi?

La trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli ha fatto la storia del cinema per la qualità narrativa, il cast stellare e l'imponente comparto tecnico, ma alcune scelte hanno deluso i fan di lunga data: ad esempio, perché Tom Bombadil è stato escluso dalla storia?

In realtà, secondo una teoria dei fan Tom ha figurato nei film per tutto il tempo, seppur in forma differente: ci riferiamo a quella del Re stregone di Angmar, capo dei Nazgûl. Per scoprire il perché, ripercorriamo il percorso del celebre personaggio originato dalla penna di J.R.R. Tolkien.

Tom Bombadil – anche conosciuto col nome di Iarwain Ben-adar – ha sempre manifestato un'aura misteriosa; inoltre, da quando si dimostra amichevole nei confronti degli Hobbit e salva Frodo, Sam, Marry e Pipino dalle grinfie del Vecchio Uomo Salice, occupa un posto speciale nel cuore degli appassionati. Ospitati nella sua casa, i quattro notano con sorpresa come l'Unico Anello non abbia alcun effetto su di lui. Molti fan della saga hanno criticato la scelta di non inserirlo nelle pellicole, mentre altri, reputandolo come una figura minore – se non addirittura ininfluente ai fini della trama, – hanno condiviso la decisione. Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: Tom Bombadil de Il Signore degli Anelli è davvero il personaggio più potente?

Eppure, secondo una lontana teoria del 1996, Tom Bombadil rappresenta nient'altro che un travestimento del Re stregone di Angmar: ecco spiegata la risolutezza di Iarwain Ben-adar nel resistere all'Anello, osservare Frodo mentre è invisibile e salvare la compagnia da un pericolo che lui stesso ha originato, così da guadagnarsi la loro fiducia. Che i ricordi di un regno perduto si riferiscano alla stessa Angmar?

Nessuno può fornire una risposta definitiva, ma ad essere certo è come la Terra di Mezzo, ricca di eventi, personaggi e dinamiche passate, costituisca un mondo così ampio da liberare la fantasia degli appassionati più ingegnosi. Speriamo che i sequel ci regaleranno le stesse emozioni, visto l'annuncio dei nuovi film de Il Signore degli Anelli con Embracer Group.