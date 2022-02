Il Signore degli Anelli, Tom Bombadil è davvero il personaggio più potente?

Il mondo de Il Signore degli Anelli è popolato di creature potentissime di ogni razza, alcune assimilabili a vere e proprie divinità (basti pensare a Gandalf o, sul fronte opposto, allo stesso Sauron). Ma a chi spetta realmente il titolo di creatura più potente partorita dall'immaginazione di J.R.R. Tolkien?

I fan limitatisi alla visione della trilogia di Peter Jackson penseranno probabilmente ai già citati Gandalf e Sauron, ma anche a elfi come Elrond o Galadriel, Saruman e così via: coloro che si sono persi tra le pagine scritte da Tolkien, però, sanno bene che nessuno di questi possa aspirare anche solo ad impensierire l'apparentemente placido e inoffensivo Tom Bombadil.

Personaggio tagliato, con gran dispiacere dei fan, dalla versione cinematografica, Bombadil è un essere che vive in perfetta sintonia con la natura e con l'universo: presentatosi come un personaggio neutrale ed estraneo alle tribolazioni del mondo, alle guerre e ai problemi degli esseri mortali, Bombadil dispone in realtà di una potenza letteralmente sconfinata, avendo di fatti a sua disposizione il potere della natura stessa.

Pochi sono i momenti in cui ci rendiamo conto delle effettive potenzialità del nostro: il più efficace e indicativo, però, è sicuramente quello in cui vediamo Bombadil non subire in alcun modo l'influenza dell'Anello, riuscendo addirittura a vedere Frodo quando lo indossa. Serve altro? Per noi la discussione può ritenersi chiusa! Vediamo, intanto, cos'è successo alla Compagnia dell'Anello dopo la sconfitta di Sauron.