Il signore degli anelli, svelato il cast de La guerra dei Rohirrim: c'è una star dei film!

L attesissimo film animato Il signore degli anelli La guerra dei Rohirrim in questi minuti ha ricevuto un importantissimo aggiornamento, dato che Warner Bros. ha ufficializzato il cast di doppiatori che reciteranno nella versione originale.

Il film, incentrato sul destino della Casa di Helm Hammerhand, il potente re di Rohan, vedrà per protagonista Brian Cox, star di Manhunter e Succession che fornirà la voce a Helm. Inoltre, nell'annuncio sono stati presentati anche Gaia Wise, Luke Pasqualino e Miranda Otto, interprete di Éowyn di Rohan nella trilogia di Peter Jackson: Wise (A Walk in the Woods) interpreterà Hera, la figlia di Hammerhand; Pasqualino (Snowpiercer) interpreterà Wulf, mentre la star de Il signore degli anelli sarà la narratrice del racconto. L'ensemble vocale comprende anche Lorraine Ashbourne (Bridgerton di Netflix), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (World on Fire di BBC One), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher di Netflix), Michael Wildman (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (Sparks della BBC) e Janine Duvitski (Benidorm di ITV) in luoghi non divulgati.

La guerra dei Rohirrim, diretto da Kenji Kamiyama, è ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia cinematografica: un attacco improvviso di Wulf, astuto e spietato signore dei Dunlandi in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a fare un'ultima audace resistenza nell'antica roccaforte di Hornburg, la possente fortezza che in seguito sarà conosciuta come il Fosso di Helm. Il lavoro di animazione è attualmente in corso presso Sola Entertainment. Il film sarà distribuito nelle sale in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures il 12 aprile 2024.

La trilogia de Il Signore degli Anelli ha vinto un totale di 17 Oscar di cui 11 per Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, cifra record per un singolo film condivisa con Titanic e Ben-hur: queste cifre la incoronano come la saga cinematografica più premiata della storia, con il maggior numero di Oscar vinti (17, appunto) e nomination ottenute (30). In totale, la trilogia de Il Signore degli Anelli ha incassato oltre $2,96 miliardi a livello globale.

