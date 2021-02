Il signore degli anelli, svelati i poster 4K: faranno impazzire i fan della saga!

Il signore degli anelli, la leggendaria trilogia fantasy diretta da Peter Jackson, si sta preparando al grande ritorno in sala in una versione rimasterizzata in 4K che sarà disponibile in alcuni cinema selezionati del circuito IMAX.

Per l'occasione, è la stessa compagnia IMAX a svelare sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram le nuove locandine de Il signore degli anelli. Sono ovviamente tre, una per ogni capitolo della saga.

Come potete vedere in calce all'articolo, quella dedicata a La compagnia dell'anello mostra i protagonisti davanti agli Argonath, le colossali statue raffiguranti Isildur e Anárion poste sulle rive del fiume Anduin all'entrata settentrionale del lago di Nen Hithoel e al centro di una delle scene più famose del film del 2001; quella dedicata a Le due torri fa intravedere Gollum tra le rocce ardenti delle regioni desolate alle porte di Mordor; quella dedicata a Il ritorno del re offre un punto di vista in prima fila per la battaglia del Pelennor, con gli olifanti alla carica davanti ai cancelli di Minas Tirith.

Cosa ve ne pare di queste locandine? Siete curiosi delle versione 4K della trilogia de Il signore degli anelli? Siete riusciti ad acquistarle prima che andassero letteralmente a ruba? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!