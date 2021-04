Il Signore degli Anelli, svelata l'origine di una frase meme de Le due torri

L'attore Stephen Ure, interprete di diversi orchi nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, ha svelato l'origine di una delle frasi più "memate" de Le due torri, ovvero il momento in cui un Uruk-hai esclama "La carne è arrivata di nuovo, amici" dopo aver ucciso uno dei suoi che insisteva nel voler mangiare Merry e Pipino.

Facendo riferimento alla versione originale della linea di dialogo ("Looks like meat's back on the menu, boys!"), Ure ha commentato: "Ci sono tante cose che non hanno molto senso. Naturalmente loro non sanno cosa sia un menù. Ma non volevamo discutere della sceneggiatura, perché altrimenti avrebbero potuto riscriverla e ci saremmo ritrovati lì con quella roba addosso. Davvero, alla fine vuoi solo finire la giornata e uscire da quella roba. Non avevo idea che questa scena fosse diventata così famosa. Ci sono un sacco di cose goffe lì dentro".

Ure ha poi spiegato che secondo lui la battuta è da attribuire a Philippa Boyens, co-sceneggiatrice della saga e storica collaboratrice di Peter Jackson. "È lei che inserisce tutte queste cose senza senso. È stata presa a bordo del progetto come esperta di Tolkien. Posso individuare tutte le battute che ha scritto Philipp. Come nel terzo film in cui ho interpretato Gorbag, quando uscivo dal combattimento degli orchi per la cotta di Mithril e dicevo ad Elijah: 'Ti dissanguerò come un maiale infilzato'"

