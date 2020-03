Il Signore degli Anelli: svelata la copertina della nuova edizione de Le Due Torri

Passate le polemiche legate alla traduzione della nuova edizione italiana de Il Signore degli Anelli, la cui prima parte (La compagnia dell'anello) è disponibile nelle librerie dallo scorso ottobre, possiamo finalmente dare un primo sguardo alla copertina de Le Due Torri.

Come potete vedere in calce, infatti, l'account di Tolkien Italia ha diffuso in rete le immagini della seconda parte dell'opera la cui traduzione è stata curata da Ottavio Fatica in collaborazione con l'Associazione Italiana Studi Tolkieniani.

Insieme alla copertina e al retro, in cui è riportata anche la versione aggiornata della Poesia dell'Anello, troviamo anche un'anticipazione degli eventi principali: "Nelle Due Torri la Compagnia si sgretola. Merry e Pippin sono fatti prigionieri dalle forze del Male, ma riescono a fuggire e trovano soccorso tra gli Ent, esseri giganteschi, mezzi alberi e mezzi umani, con i quali si lanceranno all'attacco della torre di Saruman. Aragorn, Legolas e Gimli stringono un'alleanza con i guerrieri di Rohan, un popolo fiero e luminoso come l'argento di cui si veste, che per secoli ha resistito all'assalto delle tenebre. Nel frattempo Frodo e il devoto Sam Continuano il loro faticoso viaggio verso il Monte Fato guidati da Gollum, l'antico possessore dell'Anello Unico. Ma spaventose creature li attendono e il loro cammino si interrompe tragicamente ancora una volta."

Le Due Torri sarà acquistabile dal prossimo aprile, mentre Il Ritorno del Re arriverà in estate. Per quanto riguarda la vecchia traduzione di Vittoria Alliata, è notizia dello scorso gennaio che le vecchie edizioni de Il Signore degli Anelli saranno ritirate dal commercio.