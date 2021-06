Il Signore degli Anelli, lo stuntman di Gimli racconta i suoi infortuni sul set

Nei giorni scorsi i fan de Il Signore degli Anelli hanno avuto la notizia di un nuovo film sul Fosso di Helm, e sono logicamente elettrizzati. In una recente intervista, invece, una vecchia conoscenza della trilogia di Peter Jackson ha raccontato i rischi del mestiere, parlando delle ferite che si è procurato sul set.

Stiamo parlando di Brett Beattie, stuntman e controfigura di Gimli, interpretato in Il Signore degli Anelli da John Rhys-Davies. Intervistato da Polygon, ha metaforicamente messo a nudo le sue cicatrici.

"Una volta mi sono fatto un taglio sulla fronte" ha raccontato. "Poiché indossavo una maschera protesica, il sangue non poteva fuoriuscire. Quindi tutto il sangue ha continuato ad accumularsi sotto la maschera, finché alla fine questa maschera che era stata incollata si è rotta e il sangue ha iniziato a sgorgare. Sembrava molto peggio di quanto non fosse in realtà."

A quanto pare Brett Beattie ha indossato i panni di Gimli quasi per lo stesso tempo di John Rhys-Davies. Inizialmente, era stato ingaggiato soltanto come controfigura per le scene a cavallo, ma poi la produzione ha deciso di sfruttare più ampiamente la sua taglia, perfetta per sostituire l'attore, tra l'altro molto più insofferente al trucco e restio a indossare protesi.

Lo stuntman ha poi raccontato di aver subito tre interventi al ginocchio ai tempi della trilogia de Il Signore degli Anelli: "Il chirurgo mi ha chiesto come mi fossi procurato quelle ferite, e gli ho detto: Beh, stavo combattendo Uruk-hai al Fosso di Helm."

In attesa del nuovo film animato, intanto, rimandiamo a tutto quello che c'è da sapere sulla storia del Fosso di Helm.