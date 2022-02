Il signore degli anelli: la storia di Rohan aspettando La guerra dei Rohirrim

Warner Bros ha annunciato ufficialmente La guerra dei Rohirrim, nuovo film della saga cinematografica de Il signore degli anelli che uscirà nel 2024 e seguirà la prima battaglia combattuta nel Fosso di Helm.

Ma qual è la storia di Rohan? Scopriamo insieme le vicende più importanti della famosa regione della Terra di Mezzo, creata da JRR Tolkien e portata al cinema dal regista Peter Jackson.

Rohan era originariamente denominata Rochand (ovvero "terra dei cavalli"), e nonostante sia popolata principalmente da pastori e agricoltori è conosciuto per i suoi cavalli e per la sua cavalleria, i cosiddetti Rohirrim, i 'signori dei cavalli'. Ispirata a diversi aspetti dei popoli scandinavi, dagli anglosassoni medioevali e dai popoli mongolo di Gengis Khan (anche se il Casato di Rohan è un'antica famiglia nobile della Bretagna francese), Rohan diventa fondamentale nella storia della Terra di Mezzo nell'anno 2509, quando Cirion, il sovrintendente di Gondor, mandò al popolo degli Éothéod una richiesta d'aiuto per sventare un'invasione combinata di Uomini e Orchi, che assediavano la città da nord-est e da Mordor.

Eorl il Giovane, re degli Éothéod, rispose a questa richiesta, e sorprese gli invasori sconfiggendoli in una battaglia decisiva al Campo di Celebrant, assicurando la vittoria a Gondor. Per premiare il giovane re, Gondor gli donò i territori di Calenardhon, dove erano state costruite due grandi fortezze, Isengard e il futuro Fosso di Helm, e Eorl a quel punto decise di spostare il suo regno in quella regione.

Nacque così Rohan, con Eorl che divenne il primo re di Rohan. Poco dopo venne costruita Edoras, sede del Palazzo d'Oro di Meduseld, la Casa reale: la prima dinastia dei re di Rohan durò 249 anni, fino alla morte dell'ultimo re, Helm Mandimartello (protagonista de La guerra dei Rohirrim): a tal proposito, nel 2758 Rohan fu invasa dai dunlandiani guidati da Wulf, figlio di Freca, di sangue misto di Dunland e Rohan. Helm Mandimartello si rifugiò nel Fosso di Helm fino all'arrivo degli aiuti da Gondor, che giunsero dopo un anno e sconfissero gli avversari.

Fu poco tempo dopo questi eventi che Saruman arrivò e si impadronì di Isengard, e fu salutato come un gradito nuovo alleato ...

Per altre letture, scoprite la reazione di Elijah Wood e Peter Jackson a La guerra dei Rohirrim.