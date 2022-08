Il signore degli anelli: la storia della misteriosa automobile che compare nel film

Prima del famoso e tanto criticato bicchiere di caffè di Game of Thrones, c'è stata l'automobile de La compagnia dell'anno: non tutti ne sono a conoscenza ma la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, da domani in streaming su Prime Video, nasconde al suo interno un grosso errore.

Nota per la sua straordinaria attenzione ai dettagli, la saga cinematografica tratta dal romanzo di JRR Tolkien in una delle scene più famose include un'automobile che se ne va a zonzo per la Contea, indisturbata sullo sfondo: la scena in questione, anzi il veicolo, compare nella prima parte de La compagnia dell'anello, quando Sam si ferma in un campo di grano e confessa a Frodo che, facendo un solo altro passo, sarà più lontano da casa sua di quanto non sia mai stato. Nel fotogramma in basso potete notare, nella parte alta dell'immagine, la polvere alzata dal bolide che sfreccia sullo sterrato, col sole che sembra riflettere sulla carrozzeria, mentre i due protagonisti conversano indisturbati nei pascoli della Terra di Mezzo.

Con l'uscita nelle sale del film nel 2001, il dettaglio è stato notato solo da pochissimi, ma negli anni il fatale e divertente errore ha iniziato a prendere piede tra il pubblico e le discussioni sono state alimentate da internet: si tratta davvero di un'automobile?, oppure è il vento a sollevare la polvere? E se non il tettuccio di un veicolo, allora cos'è quella superficie metallica sulla quale rimbalzano i raggi del sole? Lo stesso Peter Jackson venne interrogato sulla quesitone, ma negò ogni cosa e dichiarò che nella scena non compariva alcun veicolo.

Non esattamente convinti dalle dichiarazioni del regista, i fan hanno aspettato l'uscita originale del DVD de La compagnia dell'anello per indagare ulteriormente, solo per scoprire un'inquietante verità: nell'edizione home-video del film, infatti, non solo non si trova alcuna automobile, ma anche lo sbuffo di polvere e la superficie riflettente sono scomparsi, un dettaglio ancora più plateale che ha spinto i fan a sospettare che ogni prova dell'esistenza del veicolo sia stata rimossa digitalmente.

Alla fine, però, i creatori del film hanno dovuto capitolare e diversi membri della troupe, nonché lo stesso Peter Jackson, hanno ammesso che la versione cinematografica de La compagnia dell'anello includeva per sbaglio un'auto proprio in quella scena additata dai fan, scena che è stata successivamente corretta durante la produzione del dvd.

Per altre letture dalla Terra di Mezzo, scoprite a che ora esatta usciranno i primi due episodi de Gli anelli del potere, la serie tv prequel de Il signore degli anelli in arrivo in esclusiva su Prime Video dal 2 settembre.