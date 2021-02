Il Signore degli Anelli, la storia di Legolas: tutte le avventure prima e dopo

Interpretato negli adattamenti cinematografici di Orlando Bloom, Legolas è uno dei personaggi più importanti e amati de Il Signore degli Anelli. Vista la sua inevitabile assenza nell'attesa serie TV di Amazon, facciamo un passo indietro per esplorare la sua storia al di fuori degli eventi del romanzo di J.R.R. Tolkien.

Mentre al cinema Peter Jackson ha deciso di includerlo nelle vicende narrate ne Lo Hobbit, una delle scelte per cui il regista è stato più criticato dagli appassionati, nei romanzi originali l'elfo del Reame Boscoso viene introdotto direttamente ne Il Signore degli Anelli durante il Consiglio di Elrond, quando il Signore di Gran Burrone lo sceglie per rappresentare il popolo elfico all'interno della Compagnia dell'Anello.

Dopo aver contribuito alla sconfitta di Sauron, Legolas decide di dedicarsi al suo popolo e alla sua terra, guidando una numerosa schiera di Elfi Silvani nell'Ithilien per bonificare la regione dalla malvagità dell'oscuro signore. Rimasto in buoni rapporti sia con Aragon che con Gimli, alla morte di Re Elessar ritiene che la sua presenza nella Terra di Mezzo non sia più necessaria e decide finalmente di salpare alla volta di Valinor insieme all'amico nano, unico membro della sua razza a cui sia mai stato concesso di raggiungere le Terre Immortali.

